Mercato - PSG : Leonardo peut boucler un nouveau coup XXL à 0€ !

En fin de contrat le 30 juin, Lorenzo Insigne aurait suscité l'intérêt de Leonardo dernièrement. Alors que l'attaquant du Napoli serait encore loin d'une prolongation, le directeur sportif du PSG aurait une belle occasion de boucler un nouveau coup à 0€.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a multiplié les signatures à 0€. En effet, le directeur sportif du PSG a profité des situations contractuelles respectives de Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma pour les recruter librement et gratuitement cet été. Alors que Lorenzo Insigne sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Leonardo aurait également été alerté par sa situation. Et sachant que sa prolongation avec le Napoli serait loin d'être réglée, le directeur sportif du PSG aurait tout intérêt à relancer ce dossier.

