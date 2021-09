Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va entrer en scène dans ce dossier épineux !

Publié le 12 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2024, Bamba Dieng négocieraient une augmentation de salaire avec sa direction depuis plusieurs semaines. Alors que le joueur aurait pensé à partir cet été à cause de son petit contrat, Pablo Longoria devrait bientôt mettre un coup de boost sur ce dossier.

Arrivé à l'OM en octobre 2020, Bamba Dieng est une belle promesse du club. Et ce samedi, l'attaquant de 21 ans a peut-être montré qu'il pouvait être plus qu'un espoir. Titularisé en l'absence d'Arkadiusz Milik face à l'AS Monaco, Bamba Dieng a fait forte impression. Auteur d'un doublé, le Sénégalais a été l'un des grands artisans de la victoire de l'OM (2-0). Ce qui pourrait lui permettre de recevoir l'augmentation qu'il désire tant.

Longoria va prendre les choses en main pour Bamba Dieng