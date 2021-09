Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour Hakimi !

Publié le 12 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

Achraf Hakimi a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance de l’Inter, mais Leonardo aurait très bien pu se casser les dents.

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux de sa génération, Achraf Hakimi n’a pas tardé avant de s’installer dans le couloir droit du Paris Saint-Germain. En cinq rencontres de Ligue 1, il totalise déjà un but et deux passes décisives et s’est récemment attiré les louanges de son entraineur. « Je suis très content d'Achraf. C'est l'un des meilleurs au monde » a expliqué Mauricio Pochettino, après la large victoire sur Clermont (4-0). « Il a un gros potentiel mais il a aussi pas mal de points à améliorer. On va le faire travailler pour qu'il exprime toutes ses énormes aptitudes ». Pourtant, Hakimi aurait très bien pu ne jamais arriver au PSG...

L’Inter voulait sacrifier Lautaro Martinez pour garder Hakimi