Mercato - PSG : Mauricio Pochettino s'enflamme pour Achraf Hakimi !

Publié le 11 septembre 2021 à 23h45 par D.M.

Après la victoire de son équipe face à Clermont ce samedi, Mauricio Pochettino a salué le très bon début de saison réalisé par la recrue Achraf Hakimi.

Arrivé cet été en provenance de l’Inter, Achraf Hakimi réalise un début de saison exceptionnel sous le maillot du PSG. Très offensif, le latéral droit a déjà fait l’unanimité au sein de son nouveau club. « Achraf, on le connaissait déjà avant qu'il arrive ici. J'ai déjà joué contre lui avec le Sénégal contre le Maroc. C'est un joueur que tout le monde appréciait avant qu'il arrive. C'est bien d'avoir de très bons joueurs comme ça, on a pu le voir dans les matchs qu'on a déjà joués. On peut le trouver très facilement, surtout offensivement, il arrive tout de suite à être devant les buts et à marquer. On est content de l'avoir parmi nous » avait par exemple confié Idrissa Gueye. Face à Clermont ce samedi (4-0), l’international marocain a réalisé une nouvelle prestation solide, saluée par son entraîneur.

« C'est l'un des meilleurs au monde »