Mercato - Barcelone : Une nouvelle pépite dans le viseur de Laporta ?

Publié le 12 septembre 2021 à 23h00 par La rédaction

Alors que Martin Braithwaite s'est blessé sérieusement, le FC Barcelone serait en quête d’un nouvel attaquant de pointe. Dans cette optique, Juan Laporta aurait coché le nom de Karim Adeyemi, pensionnaire du RB Leipzig.

Le FC Barcelone n’a pas pu se renforcer comme il le souhaitait lors du dernier mercato estival. Et le club catalan, orphelin de Lionel Messi et Antoine Griezmann, aurait la volonté de recruter en attaque cet hiver. Surtout que Martin Braithwaite s'est blessé et devrait être l’éloigné des terrains pendant 3 à 4 mois.

Adeyemi a une très grosse côte