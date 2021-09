Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone monte au créneau après le transfert de Griezmann !

Publié le 12 septembre 2021 à 19h00 par A.D.

Pour son grand retour à l'Atlético, Antoine Griezmann a participé à la victoire des Colchoneros face à l'Espanyol. A l'issue de la partie, Diego Simeone a tenu à envoyer un message fort à son numéro 8.

Transféré de l'Atlético au FC Barcelone à l'été 2019, Antoine Griezmann a vécu deux saisons particulièrement difficiles en Catalogne. Pour retrouver des couleurs et alléger les comptes du Barça, le champion du monde français a fait son retour chez les Colchoneros dans les ultimes instants du mercato estival. Et pour son premier match depuis son rapatriement, Antoine Griezmann a dû se frotter à l'Espanyol. Alors que ses hommes l'ont emporté sans réaliser un grand match (1-2), Diego Simeone a tout de même fait passer un message fort à son numéro 8 pour son grand retour.

«Griezmann a été bon en première période, c'est l'équipe qui n'a pas été bonne»