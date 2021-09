Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme confidence de Pochettino sur l'arrivée de Messi !

Publié le 13 septembre 2021 à 16h45 par D.M.

A quelques heures du match face à Bruges en Ligue des champions, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur l'arrivée des recrues estivales et notamment sur celle de Lionel Messi.

Un tremblement de terre s’est produit sur la planète football durant le mois d’août. Présent depuis 2000 en Catalogne, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. En larmes et face à sa famille et ses coéquipiers, l’attaquant argentin a fait ses adieux à la formation blaugrana , avant de rejoindre le PSG. Arrivé en grande pompe dans la capitale, Lionel Messi s’est engagé avec le club parisien jusqu’en 2023, plus une année en option. Un transfert sur lequel est revenu Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG et Argentin tout comme l a Pulga .

« Messi ? Je ne pensais pas que ça serait possible »