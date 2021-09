Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 13 septembre 2021 à 16h10 par Th.B.

Certes, Manchester United tenterait de prolonger le contrat de Paul Pogba, ce dernier ne fermant plus la porte à une telle éventualité d’après la presse britannique. Néanmoins, tout ne serait pas encore perdu pour le PSG avec Pogba puisque United préparerait également son départ.

Et si Paul Pogba finissait bel et bien par plier bagage en fin de saison ? Au terme de l’exercice en cours, si sa situation contractuelle n’évoluait pas, le milieu de terrain de Manchester United quittera librement son club pour rejoindre l’effectif de son choix. Dès le mois de janvier, il pourra d’ailleurs discuter avec une ou plusieurs équipes n’évoluant pas en Angleterre afin de se mettre d’accord sur les termes de son éventuel futur contrat. Le PSG garderait un oeil avisé sur sa situation et souhaiterait s’attacher ses services lorsqu’il sera sans club en fin de saison. Néanmoins, le Real Madrid cultiverait le même désir, de quoi compliquer la tâche du PSG.

Manchester se prépare déjà à la vie sans Pogba…