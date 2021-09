Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse confession de cette star du Barça sur le départ de Messi…

Publié le 13 septembre 2021 à 13h45 par Th.B.

Alors que Sergio Busquets a été contraint de témoigner du départ de Lionel Messi en août dernier pour le PSG, le capitaine du FC Barcelone a révélé avoir vécu un choc émotionnel avec le départ de son ancien numéro 10.

Bien qu’il rentrait de vacances d’Ibiza la veille pour signer sa prolongation de contrat, Lionel Messi apprenait le 5 août dernier de la bouche de son président Joan Laporta qu’il ne pourrait pas apposer sa signature sur un nouveau bail comme il le souhaitait. En effet, la mauvaise passe économique traversée par le FC Barcelone a obligé le club culé à laisser sa légende vivante et capitaine partir. Le PSG a sauté sur l’occasion en offrant un contrat de deux ans au sextuple Ballon d’or avec une troisième saison en option. Un départ que Sergio Busquets aurait eu du mal à digérer déjà à l’époque comme il l’aurait fait savoir en interne selon El Pais en faisant passer le message suivant. « C'était un choc. Nous sommes vraiment dans la merde » . Et le nouveau capitaine du FC Barcelone a tenu les mêmes propos au sujet de Lionel Messi ce lundi à quelques heures des retrouvailles entre le Barça et le Bayern Munich en Ligue des champions.

Sergio Busquets reconnaît que « ce fut un choc » pour Messi