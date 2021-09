Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino se livre totalement sur le feuilleton Messi !

Publié le 13 septembre 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Mauricio Pochettino est revenu sur l'arrivée de Lionel Messi au PSG. L'entraîneur argentin est notamment revenu sur son transfert, mais aussi sur son intégration au sein du club parisien.

Lionel Messi a tourné une page importante de sa carrière de footballeur et d’homme. Arrivé en 2000 en Catalogne, alors qu’il n’était qu’un jeune adolescent, l’attaquant argentin n’a eu d’autres choix, cet été, que de quitter le FC Barcelone. En fin de contrat, le joueur n’a pas réussi à trouver d’accord avec son club, en grande difficulté financière, pour étirer son bail. En larmes, Lionel Messi avait fait ses adieux à son équipe de toujours. Mais en coulisses, la Pulga avait déjà commencé à négocier avec certains cadors et notamment avec le PSG, qui n’a pas laissé passer cette occasion. Après quelques jours de discussions, le club de la capitale a officialisé l’arrivée de Lionel Messi, qui a signé un contrat de deux ans + une année en option, et qui touchera un salaire annuel de 25M€ selon les informations exclusives du 10 Sport.com. Lors de sa présentation, le joueur était revenu sur sa décision : « L’une des motivations est le vestiaire avec des joueurs que je connais comme Angel Di Maria, Leandro Paredes… J’ai eu des contacts avec certains du vestiaire et cela a joué un rôle. (…) Ça fait longtemps que je connais le coach. Le fait qu'on soit Argentins facilite les choses. On a parlé et tout s'est déroulé parfaitement dès le début. Le staff et l'effectif ont été importants dans ma décision ».

« Messi ? Je ne pensais pas que ça serait possible »

Argentin tout comme Lionel Messi, Mauricio Pochettino a donc joué un rôle important dans son arrivée au PSG. Pourtant, l’entraîneur du club parisien n’imaginait pas diriger la star albiceleste cette saison. « Je ne pensais pas que ça serait possible (qu'il signe chez nous), et quand une opportunité comme ça se présente et que tout va si vite, vous ne vous en rendez peut-être pas compte immédiatement. Cependant, il y a ce lien : nous sommes tous les deux argentins, nous soutenons tous les deux Newell's (Old Boys), nous venons tous les deux de Rosario. Je l'ai aussi longtemps admiré en tant qu'adversaire, donc le voir maintenant s'entraîner avec nous est vraiment sympa. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons atteindre les objectifs fixés par le club » a confié Mauricio Pochettino dans un entretien accordé au site de l’UEFA.

« Il s'est vraiment adapté très vite »