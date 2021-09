Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les grosses annonces du Bayern Munich sur le départ de Messi !

Publié le 13 septembre 2021 à 16h30 par T.M.

Désormais, le FC Barcelone doit faire sans Lionel Messi. Forcément, cela est une énorme menace en moins pour les adversaires. Toutefois, alors que le Bayern Munich s’apprête à affronter les Blaugrana, les hommes de Julian Nagelsmann restent sur leurs gardes.

Un an après avoir réclamé à quitter le FC Barcelone, Lionel Messi est bien parti. Toutefois, cet été, l’Argentin n’avait pas envie de partir. Ayant trouvé un accord avec Joan Laporta pour prolonger son contrat et continuer son aventure en Catalogne, le sextuple Ballon d’Or n’a finalement pas pu parapher ce nouveau bail pour des raisons économiques. Le Barça a alors dû se résoudre à laisser partir sa star, qui a depuis signé avec le PSG. A Barcelone, on savait que cela allait arriver tôt ou tard, mais Ronald Koeman doit dès à présent trouver une solution pour vivre sans Lionel Messi. Alors que Memphis Depay réalise un énorme début de saison, il ne fera en aucun cas oublier La Pulga. Forcément, cela est une terrible perte pour le club de Joan Laporta qui fait moins peur, notamment sur la scène européenne. A l’aube du retour de la Ligue des Champions, c’est donc un FC Barcelone avec un tout nouveau visage qui s’apprête à affronter le Bayern Munich. La dernière fois que les deux clubs s’étaient affrontés, cela avait d’ailleurs tourné à l’humiliation (8-2). De quoi mettre les Bavarois en confiance, mais malgré ce départ de Lionel Messi, on refuse de crier victoire trop tôt.

« Je ne pense pas que l’équipe soit pire sans Messi »