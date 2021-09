Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Memphis Depay a retardé un gros coup du Qatar !

Publié le 15 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, Georginio Wijnaldum a posé ses valises au PSG. Mais le Néerlandais aurait pu débarquer bien avant et Memphis Depay n’est pas étranger à ce retard.

Le premier coup estival du PSG a donc été de chiper Georginio Wijnaldum au FC Barcelone. Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, le Néerlandais semblait promis aux Catalans. Finalement, c’est l’effectif de Mauricio Pochettino qu’il a rejoint. Désormais, Wijnaldum fait donc le bonheur du PSG, un club où il aurait pu débarquer dès 2015 alors qu’il évoluait alors au PSV Eindhoven. Mais cela ne s’est pas fait, notamment à cause d’un certain Memphis Depay.

« Je voulais aussi rester avec Memphis »