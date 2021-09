Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum justifie son arrivée dans le projet QSI !

Publié le 14 septembre 2021 à 10h15 par La rédaction

Première recrue du PSG cet été, Georginio Wijnaldum est revenu sur son choix de rejoindre le club de la capitale alors qu'il est tout proche de s'engager avec le FC Barcelone.

Après un mercato estival décevant l’été dernier, Leonardo avait à coeur de se rattraper cette année. Le directeur sportif du PSG a mis les petits plats dans les grands et a lancé ses emplettes en chipant Georginio Wijnaldum au FC Barcelone. L’international néerlandais était attendu en Catalogne mais Paris s’est présenté au dernier moment avec une offre et un projet jugés plus intéressants. De quoi convaincre Georginio Wijnaldum.

« Ils m’ont assuré vouloir construire l’une des meilleures équipes en Europe »