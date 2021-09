Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Pogba lâche ses vérités sur son avenir !

Publié le 14 septembre 2021 à 9h15 par Th.B.

Bien qu’une prolongation de contrat de Paul Pogba à Manchester United prend de l’ampleur de l’autre côté de la Manche, le PSG garderait toujours des chances de succès dans cette opération pour la simple et bonne raison que le principal intéressé n’a pas encore fait son choix selon son frère Mathias.

Paul Pogba pourrait bien vivre ses derniers mois en tant que joueur de Manchester United. Revenu à l’été 2016 en provenance de la Juventus, le champion du monde tricolore arrive à l’expiration de son engagement envers le club mancunien. Une situation qui semblerait avoir alerté le PSG qui se verrait bien notamment combler le potentiel vide laissé par le départ de Kylian Mbappé en recrutant Pogba d’après The Transfer Window Podcast . Cependant, et ce bien que la tendance n’était pas vraiment à une prolongation de contrat dans l’esprit de Pogba et de son entourage, parapher un nouveau bail serait une option prise en considération à présent d’après The Athletic. Néanmoins, tout ne serait pas encore perdu pour le PSG puisque rien n’aurait été décidé à l’instant T.

Paul Pogba n’a pas encore décidé selon son frère !