Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une star du Real Madrid se prononce sur le dossier Mbappé !

Publié le 14 septembre 2021 à 8h45 par La rédaction

Alors que le Real Madrid souhaite toujours enrôler Kylian Mbappé libre dès l'été prochain, Vinicius Junior s'est prononcé sur l'avenir de l'attaquant français du PSG.

En fin de contrat en juin prochain au PSG, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà annoncé à ses coéquipiers comme à ses dirigeants qu’il ne souhaitait pas poursuivre son bail au delà du mois de juin prochain. Mbappé partirait ainsi libre de tout contrat en juin 2022 (voire même contre une somme d’argent en janvier, hypothèse toutefois moins probable). Le trio de star Lionel Messi-Kylian Mbappé-Neymar ne pourrait ainsi s’exprimer que lors de cette seule et unique saison.

Mbappé, une idole pour Vinicius