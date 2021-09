Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau scénario à la Donnarumma se précise pour Leonardo !

Publié le 14 septembre 2021 à 7h45 par A.C.

En fin de contrat avec l’AC Milan, Franck Kessié pourrait être le prochain gros coup de Leonardo au Paris Saint-Germain.

Avec Gianluigi Donnarumma, arrivé au Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, Leonardo a réalisé un très joli coup... et il pourrait récidiver ! Le directeur sportif du PSG suit en effet de très près Franck Kessié, qui se retrouve exactement dans la même situation de Donnarumma il y a un an, avec un contrat qui se termine dans seulement quelques mois. La presse italienne assure que Kessié serait particulièrement attiré par les sirènes parisiennes, mais récemment le président milanais a affiché un certain optimiste. « La prolongation de Kessié ? Je l’espère » a déclaré Paolo Scaroni, sur Rai Radio 1. « J’ai une grande confiance en Maldini. Je sais qu’ils négocient avec lui et je reste prudent ».

Kessié approché par trois grands clubs, mais...