Mercato - PSG : Mbappé a fait une annonce fracassante au Real Madrid !

Publié le 14 septembre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 14 septembre 2021 à 8h30

Sous contrat jusqu'en juin prochain aves le PSG, Kylian Mbappé est toujours dans le viseur du Real Madrid et l'attaquant français aura envoyé un message rassurant aux Madrilènes.

La dernière semaine du mercato estival a été marquée par le feuilleton Mbappé. En effet, à un an de la fin du contrat de l'attaquant français, le Real Madrid pensait pouvoir faire céder le PSG en lui proposant de très grosses offres. Trois auraient été transmises au club parisien. La première de 160M€ a rapidement été repoussée tandis que deux suivantes, estimées à 170M€ + 10M€ de bonus puis 200M€, n'ont pas eu plus de réussite. Résultat, Kylian Mbappé est resté au PSG où il a débuté la saison sur un rythme très élevé, mais surtout sans prolonger son bail qui s'achève en juin prochain.

Mbappé a rassuré le Real, il ne prolongera pas au PSG