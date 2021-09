Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga a fait un incroyable choix cet été !

Publié le 14 septembre 2021 à 4h30 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, Eduardo Camavinga a quitté Rennes pour le Real Madrid cet été. Et dans l’esprit de l’international français, tout était très clair…

A l’occasion de ce mercato estival, le dossier Eduardo Camavinga a fait énormément parler. Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain souhaitait faire ses valises, ne voulant d’ailleurs pas prolonger son contrat qui le liait jusqu’en 2022 avec les Bretons. Ayant une préférence pour le PSG, Camavinga a finalement pris la direction de l’Espagne et du Real Madrid où il a d’ailleurs réussi ses débuts ce dimanche avec son premier but pour son premier match.

La priorité était de partir cet été

Un nouveau chapitre s’ouvre donc dans la carrière d’Eduardo Camavinga. Et comme l’a révélé Fabrizio Romano, les pensées de l’international français étaient très claires cet été, lui qui voulait absolument partir cet été. En effet, alors que Camavinga ne voulait pas prolonger, il souhaitait être transféré durant cette fenêtre afin de respecter son club de Rennes et permettre aux Rennais de récupérer de l’argent. Pour rappel, le montant de l’opération est annoncé à plus de 30M€.