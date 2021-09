Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli va avoir le même problème que le PSG !

Publié le 14 septembre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Au même titre que le PSG qui doit désormais gérer une épineuse concurrence entre ses deux gardiens, Jorge Sampaoli va rencontrer le même problème à l’OM avec Steve Mandanda et Pau Lopez.

Interrogé samedi soir après la victoire de l’OM sur la pelouse de l’AS Monaco (2-0), Jorge Sampaoli avait justifié son choix de titulariser Pau Lopez à la place de Steve Mandanda dans les buts du club phocéen : « Pau Lopez était en phase de récupération de sa blessure. On l’a fait jouer pendant un match amical lors de la trêve pour le voir à l’œuvre. Au-delà de la difficulté que Steve est un emblème du club, j’essaye de faire en sorte que les joueurs aient le plus de temps de jeu possible et qu’il y ait une concurrence saine. Aujourd’hui j’ai choisi Pau », a simplement confié Sampaoli. Et pourtant, l’entraîneur argentin de l’OM va désormais devoir gérer une situation délicate.

L’OM aura un choix à faire pour ses gardiens

En effet, fort de la prestation assez convaincante de Lopez contre l’AS Monaco, Jorge Sampaoli a donc officiellement instauré une concurrence entre le gardien espagnol et Steve Mandanda, emblématique gardien de l’OM depuis près de 15 ans. Un « problème de riche » qui pourrait néanmoins prendre des allures de casse-tête pour le technicien argentin, comme pour son compatriote Mauricio Pochettino qui a le choix entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas au PSG.