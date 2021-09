Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo est totalement adopté à Manchester United !

Publié le 14 septembre 2021 à 1h30 par Th.B.

Manchester United dispose dans ses rangs d’un quintuple Ballon d’or en la personne de Cristiano Ronaldo. Et pour le portier des Red Devils, la venue du Portugais est tout bonnement une bénédiction pour le club mancunien.

Certes, aucun joueur qui évoluait à Manchester United lors de son départ en 2009 est toujours un Red Devil , néanmoins, les premiers pas de Cristiano Ronaldo à Old Trafford depuis son retour cet été ont semblé si naturel que l’on pourrait penser qu’il n’est jamais parti. Douze ans après son transfert au Real Madrid, Ronaldo a retrouvé Old Trafford samedi face à Newcastle et a inscrit les deux premiers buts de la rencontre qui s’est soldée par un score de 4 buts à 1. Portier de United depuis l’été 2011, David De Gea est un véritable taulier des Red Devils et n’a pas manqué de noter l’énorme impact que l’arrivée de Cristiano Ronaldo a eu sur l’ensemble du groupe.

« Il est déjà une légende au club et c'est génial de l'avoir de retour »