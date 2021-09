Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cette folle anecdote qui en dit long sur Cristiano Ronaldo !

Publié le 13 septembre 2021 à 18h30 par Dan Marciano

L'un des gardiens de Manchester United, Lee Grant est revenu sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo en Angleterre et a notamment révélé une anecdote amusante sur l'attaquant portugais.

Malgré son départ de Manchester United il y a douze ans, Cristiano Ronaldo suscite toujours les mêmes réactions à Old Trafford. Titularisé par Ole Gunnar Solskjaer ce samedi pour son grand retour en Premier League, l’attaquant portugais a fait soulever le stade en inscrivant un doublé et en participant grandement à la victoire de son équipe face à Newcastle (4-1). Le joueur de 36 ans, qui a quitté la Juventus cet été, fait déjà l’unanimité au sein des Red Devils . Après le match, Ronaldo a évoqué ses impressions : « Je ne m'attendais pas à ça, à marquer deux buts... j'en attendais à un mais pas à deux. J'apprécie ce que les fans ont fait pour moi aujourd'hui, je suis tellement fier de ça. Mais le plus important, c'est de gagner des matchs. Manchester a besoin d'être à la place qu'il mérite. Je suis évidemment heureux de marquer, je ne vais pas le nier, mais le plus important c'est l'équipe. L'équipe a joué avec consistance, à haut niveau, je suis très fier. Les fans ? C'est incroyable. J'étais tellement nerveux en commençant le match. C'était normal. Cela ne s'est peut-être pas vu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils chantent mon nom durant tout le match » a-t-il confié.

L'anecdote amusante de Lee Grant sur Ronaldo

Depuis son arrivée à Manchester United, de nombreux joueurs ont commenté les premiers pas de Cristiano Ronaldo au sein du club anglais. Ce lundi, Lee Grant, l'un des gardiens du club anglais, a évoqué l’arrivée du Portugais et a révélé une anecdote amusante. « Cela est arrivé vendredi soir à l'hôtel. Comme vous le savez, nous venons de faire le dîner et nous avons habituellement des desserts et des repas plus caloriques. Nous avons une tarte aux pommes, crème brownies et d'autres choses. Je peux garantir qu'il n'y a pas eu un seul joueur qui a touché la tarte aux pommes et que personne ne s'est levé pour prendre le brownie. Tout le monde s'est assis là, et l'un des gars m'a même demandé : « Qu'est-ce que Cristiano a dans son assiette ? » Nous regardions ce qu'il avait et, bien sûr, c'était le plat le plus propre et le plus sain que vous puissiez imaginer. Tout le monde sait comment ça marche : tu as une cuillère, tu montes sur la chaise et tu chantes. Varane l'a fait, Jadón [Sancho] l'a fait aussi, puis Cristiano. Nous nous sommes tous demandé s’il allait le faire, mais il s'est impliqué dans la chaise et c'était génial » a confié le portier dans un entretien à Talk Sport .

« Il est incroyablement excité de revenir jouer pour le club »