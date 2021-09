Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le début de la fin pour Steve Mandanda ?

Publié le 13 septembre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Malgré son statut de joueur légendaire de l’OM, Steve Mandanda subit aujourd’hui de plein fouet la concurrence apportée par Pau Lopez. Ce qui pourrait bien symboliser la fin de son règne…

Du haut de ses 36 ans et malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec l’OM, Steve Mandanda est-il vraiment assuré de conserver son statut de titulaire indiscutable pour les années à venir ? Véritable icône du club phocéen, l’international français a néanmoins vu débarquer Pau Lopez durant le mercato estival, et Jorge Sampaoli n’a jamais dissimulé son souhait de faire du gardien espagnol un numéro 1 bis en concurrence directe avec Mandanda. Un scénario qui s’est vérifié samedi soir, puisque c’est bien Lopez qui gardait la cage de l’OM à Monaco.

« Steve est un emblème, mais… »