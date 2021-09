Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce fracassante sur Kylian Mbappé au Real Madrid !

Publié le 13 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Malgré les propos de Florentino Pérez après l’échec de création de la Super League, Javier Tebas assure que le Real Madrid avait largement les moyens de déloger Kylian Mbappé du PSG cet été.

Interrogé en avril dernier suite au rejet formel de création d’une Super Ligue européenne, le président du Real Madrid Florentino Pérez assurait pourtant qu’un tel projet était indispensable pour les finances : « Nous avons remarqué que les audiences TV étaient en baisse et que les droits TV avaient diminué. Il fallait faire quelque chose. Et avec la pandémie... nous sommes tous ruinés », révélait le dirigeant espagnol. Pourtant, durant le mercato estival, le Real Madrid a formulé plusieurs offres au PSG pour tenter de racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé, et il semble en avoir clairement les moyens.

« J’ai dit que le Real pouvait signer Mbappé… »