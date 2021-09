Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait dézinguer sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 14 septembre 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le Real Madrid a longtemps fait le forcing cet été pour déloger Kylian Mbappé du PSG, Javier Tebas ne comprend pas comment le Qatar a pu se permettre de refuser les offres formulées par le club merengue.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid a tout tenté en fin de mercato estival pour recruter Kylian Mbappé dont le contrat court jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Finalement, et en dépit de la volonté de l’attaquant français qui souhaitait rallier le club merengue , le Qatar a décidé de repousser les différentes offres formulées par le Real Madrid, et Mbappé est resté au PSG. Une position ferme que ne comprend absolument pas Javier Tebas.

« Incompréhensible que le PSG puisse refuser des offres »