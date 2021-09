Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce fracassante de Tebas sur le dossier Mbappé !

Publié le 13 septembre 2021 à 14h45 par T.M.

Malgré la fermeture du mercato estival, le dossier Kylian Mbappé reste au coeur des discussions. Javier Tebas, président de la Liga, n’a pas manqué d’en rajouter une couche concernant l’attaquant du PSG.

Au terme d’un long feuilleton, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Annoncé au Real Madrid, qui était prêt à faire de grosses folies pour lui, le Français est donc toujours au sein du club de la capitale, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2022. Le voir rejoindre les Merengue ne serait donc que partie remise et le rendez-vous serait pris pour l’été prochain. Javier Tebas l’assure d’ailleurs, les feux sont au vert au Real Madrid pour accueillir Mbappé, ainsi qu’Erling Braut Haaland.

« Le Real Madrid a assez d’argent pour recruter Mbappé et Haaland »