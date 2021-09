Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà lancé l'opération Haaland !

Publié le 13 septembre 2021 à 13h15 par D.M.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait entamé des discussions avec Mino Raiola pour évoquer l'avenir d'Erling Braut Haaland, qui a de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison.

Comme annoncé par le 10Sport en exclusivité durant le mois d’août, le PSG s’est penché sur la succession de Kylian Mbappé, annoncé proche de rejoindre le Real Madrid durant le dernier mercato estival et qui voit son contrat expirer à la fin de la saison. Et selon nos informations, le club parisien s’est fixé comme priorité de recruter Erling Haaland en 2022 afin de le remplacer. Représenté par Mino Raiola, l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait quitter la Bundesliga pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat. Et le PSG aurait déjà lancé cette grande opération en coulisses.

Leonardo a commencé à discuter avec Raiola