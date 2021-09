Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a-t-il fait une grosse erreur avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 13 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'est entretenu avec Jorge Mendes pour discuter de la situation de Cristiano Ronaldo cet été. Toutefois, Leonardo n'a pas formulé la moindre offre et CR7 a finalement fait son retour à Manchester United. Alors que Cristiano Ronaldo flambe déjà chez les Red Devils, Leonardo a-t-il fait une grosse erreur en laissant passer sa chance ? C'est notre sondage du jour !

Alors que sa situation à la Juventus ne lui convenait plus, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre le large lors du dernier mercato estival. Conscient de la situation, le PSG a fait quelques approches sans passer aux choses sérieuses. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est entré en contact avec le clan Cristiano Ronaldo et a eu plusieurs échanges avec Jorge Mendes pour évoquer le cas de la star portugaise. Toutefois, comme nous vous l'avons annoncé le 3 septembre, le directeur sportif du PSG n'a formulé aucune offre pour Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo brille déjà à Manchester United