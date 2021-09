Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Paul Pogba dicté… par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 14 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que le PSG souhaiterait profiter de la situation contractuelle de Paul Pogba, Manchester United pourrait compter sur la présence de Cristiano Ronaldo pour inverser la tendance.

Et si le feuilleton Paul Pogba prenait une tournure inattendue ? Ces dernières semaines, il était question d’un départ du champion du monde que ce soit avant la clôture du mercato estival ou l’été prochain, à l’expiration de son contrat à Manchester United. Le PSG n’aurait pas fermé le dossier et resterait à l’affût en marge du mercato estival de 2022 et d’une potentielle arrivée libre de tout contrat. Cependant, le PSG pourrait connaître une déconvenue puisque selon The Athletic, Pogba songerait désormais à une prolongation de contrat. Et d’après Ole Gunnar Solskjaer, Cristiano Ronaldo ainsi que les résultats sportifs de United pourraient peser.

Ronaldo pourrait convaincre Pogba de rester !