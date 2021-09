Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba, Ronaldo… Solskjaer lance un avertissement à Leonardo !

Publié le 13 septembre 2021 à 20h10 par Th.B.

Alors que Cristiano Ronaldo a déposé ses valises à Manchester United à la toute fin du mercato estival, il serait possible que la star portugaise puisse convaincre Paul Pogba de snober le PSG et de signer une prolongation chez les Red Devils.

Directeur sportif du PSG, Leonardo semblerait vouloir poursuivre sur sa lancée en continuant d’accueillir des joueurs libres de tout contrat à la fin de la saison. C’est notamment le cas de Paul Pogba d’après plusieurs médias. Cependant, une prolongation de contrat pourrait finalement être signée pour son bail qui arrivera à expiration en juin prochain. The Athletic a fait savoir ce lundi que le milieu de terrain de Manchester United prendrait désormais en considération une prolongation de contrat, option qui n’en aurait pas été une il y a encore peu. Le PSG serait d’ailleurs dépendant des performances de Cristiano Ronaldo et de Manchester United au fil de la saison selon Ole Gunnar Solskjaer au sujet du dossier Pogba.

« Ronaldo peut-il convaincre Pogba de rester ? À nous d’obtenir les résultats »