Mercato - PSG : Tout n’est pas perdu pour Paul Pogba !

Bien que Paul Pogba ne semble plus fermer la porte à une prolongation de contrat à Manchester United à présent, compliquant considérablement la tâche du PSG pour sa signature, les Red Devils n’auraient pas particulièrement progressé dans la quête de son accord. Explications.

Le PSG pourrait recruter Paul Pogba en toute fin de saison lorsqu’il sera libre de tout contrat avec Manchester United. Bien que les Red Devils aimeraient prolonger l’engagement du champion du monde tricolore, le milieu de terrain du club mancunien ne se rapprocherait pas spécialement d’une telle option en l’état. Cependant, comme The Athletic l’a révélé ce lundi par l’intermédiaire de sa rubrique Ornstein On Monday, Paul Pogba pourrait revoir sa position de quitter United afin de prolonger son contrat grâce notamment aux arrivées de Jadon Sancho, de Raphaël Varane et de Cristiano Ronaldo.

Toujours pas d’avancées entre Pogba et Manchester United pour sa prolongation !