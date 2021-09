Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vent tourne dans le dossier Pogba !

Publié le 14 septembre 2021 à 17h15 par Th.B.

Alors que le PSG aurait de sérieuses vues sur Paul Pogba dans le cadre du prochain mercato estival où il pourrait devenir agent libre, le milieu de terrain de Manchester United prendrait bel et bien en considération une prolongation de contrat.

En marge du prochain mercato estival, à l’image de la derrière session de recrutements, Leonardo aimerait profiter de belles affaires sur le marché en mettant à nouveau la main sur des joueurs libres de tout contrat. S’il ne prolongeait pas d’ici-là son bail le liant à Manchester United, Paul Pogba disposerait du statut d’agent libre l’été prochain. De quoi permettre au directeur sportif du PSG de frapper un grand coup avec le champion du monde. Cependant, une prolongation de contrat serait une possibilité dans l’esprit de Pogba à présent, bien que rien ne presserait et qu’aucune décision n’a été prise comme son frère Mathias Pogba l’a assuré sur le plateau d’ El Chiringuito cette nuit. Néanmoins, cette option serait plus que simplement une idée pour Paul Pogba.

« Il est très ouvert dans la mesure où il pourrait signer un nouveau contrat »