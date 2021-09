Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Cette sortie forte sur le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United !

Publié le 14 septembre 2021 à 15h10 par A.C.

Nani, ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United et en sélection portugaise, s’est exprimé au sujet de son départ de la Juventus.

Retour vers le futur. Après avoir explosé à Manchester United avec un Ballon d’Or en prime, Cristiano Ronaldo a fait le tour de l’Europe... pour poser à nouveau ses valises à Old Trafford ! Un pari gagnant pour le moment, puisque l’ancien de la Juventus et du Real Madrid a déjà marqué un doublé pour son premier match, face à Newcastle (4-1). L’artisan de ce retour n’est autre que Sir Alex Ferguson, qui a récemment avoué avoir tout fait pour ne pas voir son ancien protégé rejoindre le rival de Manchester City. « Beaucoup de gens ont joué un rôle (en faisant revenir Ronaldo) et j’y ai contribué en sachant que Cristiano voulait vraiment venir ici » a déclaré la légende vivante de Manchester United. « Je ne dirais pas que c'est émouvant mais c'est excitant pour moi et un soulagement parce que je ne pouvais pas l'imaginer jouer pour Manchester City ».

« Il avait besoin d'une équipe qui puisse, à ce stade de sa carrière, lui donner un nouvel élan »