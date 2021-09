Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le frère de Pogba ouvre le bal pour son avenir !

Publié le 14 septembre 2021 à 10h10 par Th.B.

Alors qu’il sera en fin de contrat une fois que l’exercice sera arrivé à son terme, Paul Pogba ne sait actuellement pas où il évoluera selon son frère Mathias qui a au passage assuré qu’il se trouvait bien à Manchester. Le PSG sait à quoi s’en tenir.

Depuis son retour à Manchester United et surtout depuis l’été 2019 où il s’était publiquement livré lors d’une tournée en Asie pour son équipementier Adidas sur son désir de se lancer un nouveau challenge trois ans après avoir refoulé la pelouse d’Old Trafford en tant que Red Devil , Paul Pogba fait énormément parler de lui dans la presse. Que ce soit par rapport à son niveau de jeu, son irrégularité United vis-à-vis de son rendement en Équipe de France ou encore des déclarations fracassantes de son agent Mino Raiola dans les journaux à l’approche des périodes de mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’avenir de Paul Pogba pourrait s’écrire loin de Manchester avec qui « c’est terminé » selon son représentant en décembre 2020. Le PSG semble une option puisque le club parisien aimerait lui offrir un pont d’or en fin de saison avec un salaire hebdomadaire de 600 000€ comme The Independent le faisait savoir en août. Néanmoins, son frère Mathias Pogba, a calmé le jeu, laissant le PSG en plein doute quant à ses chances dans la course à la signature du champion du monde.

« Aujourd’hui, il se sent très bien où il se trouve, mais »