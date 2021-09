Foot - Mercato - Juventus

Mercato : La Juventus ne veut plus parler de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 septembre 2021 à 7h30 par A.C.

En conférence de presse ce lundi, Massimiliano Allegri comme Leonardo Bonucci semblent avoir voulu éviter de parler de Cristiano Ronaldo.

Alors que Cristiano Ronaldo s’éclate déjà à Manchester United, son ancien club de la Juventus vit l’un des pires débuts de saison de son histoire. Aucune victoire en trois journées de Serie A et déjà huit points de retard sur Napoli, Milan et AS Roma, qui sont en tête du championnat. Une situation qui commence à inquiéter à Turin, où l’on n’a pas du tout l’intention de passer une nouvelle fois à côté du Scudetto, après avoir vu l’Inter le remporter la saison dernière. Mais le fantôme de Cristiano Ronaldo et de ses 101 buts en 134 matchs, continue à planer sur l’Allianz Stadium.

« Le but contre son camp de Kean serait arrivé même avec Cristiano Ronaldo »