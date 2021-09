Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé donne le ton pour son avenir !

Publié le 14 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il semblerait avoir fait part de sa décision de quitter le PSG pour le Real Madrid à certains de ses coéquipiers, Kylian Mbappé ne prévoirait pas d’en faire autant en public.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité à la toute fin du mois d’août, l’Emir du Qatar aimerait proposer une offre hors marché au clan Kylian Mbappé pour que son attaquant prolonge son contrat courant jusqu’en juin prochain. Son potentiel nouveau salaire lui permettrait d’être le deuxième joueur le mieux payé du PSG derrière Neymar. Cependant, d’après Fabrizio Romano, Mbappé aurait déjà fait savoir à ses plus proches coéquipiers qu’il comptait quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid.

Mbappé ne veut pas s’ouvrir sur sa décision