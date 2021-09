Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La recrue tant attendue par Sampaoli, c’est lui !

Publié le 14 septembre 2021 à 5h15 par T.M.

A la recherche d’une doublure au poste de 9 cet été, Pablo Longoria n’a finalement fait venir personne à l’OM. Toutefois, la solution serait déjà là.

Ayant promis 11 recrues cet été à l’OM, Pablo Longoria a tenu parole en chamboulant totalement l’effectif de Jorge Sampaoli. Toutefois, malgré l’excellent travail du président olympien, il y a eu quelques échecs. En effet, l’une des priorités de l’été était de recruter un nouveau buteur afin de venir seconder Arkadiusz Milik, esseulé à la pointe de l’attaque de l’OM après les départs de Benedetto et Germain. Malgré plusieurs dossiers activés, Longoria n’a pas rempli sa mission. Un mal pour un bien ?

Bamba Dieng comme doublure ?

Il faudra donc attendre au moins jusqu’à janvier et le mercato hivernal pour assister à la possible arrivée d’un attaquant à l’OM. Mais les Phocées ont-ils finalement besoin de ce renfort ? Jorge Sampaoli pourrait déjà avoir la solution entre les mains avec Bamba Dieng. A 21 ans, le Sénégalais a fait forte impression ce dimanche avec un doublé contre l’AS Monaco. Une performance remarquée qui lui permet de gagner des points aux yeux de Sampaoli et d’exprimer tout son talent. A l’OM, on sait donc désormais qu’on peut s’appuyer sur Dieng en attendant le retour de blessure de Milik et plus une fois que le Polonais sera revenu…