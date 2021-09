Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a eu le nez creux pour cette pépite !

Publié le 13 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que l’OM aurait enregistré des intérêts concrets pour Bamba Dieng en fin de mercato, Jorge Sampaoli se serait opposé à ce départ en raison de l’incapacité de l’Olympique de Marseille à lui fournir une doublure à Arkadiusz Milik.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, et notamment dans la foulée du départ en prêt de Dario Benedetto à Elche, l’OM s’est concrètement mis en quête d’un buteur sur le marché avec notamment l’idée de faire venir Andy Delort. Cependant, aucun avant-centre n’a finalement déposé ses valises. Et en raison de la blessure d’Arkadiusz Milik et du pépin physique de Dimitri Payet contracté la semaine dernière, Bamba Dieng (21 ans) a été titularisé face à l’AS Monaco samedi et a inscrit les deux uniques buts de la rencontre.

Sampaoli se serait opposé au départ de Dieng en fin de mercato !