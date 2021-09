Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tiré le gros lot avec cette recrue estivale !

Publié le 13 septembre 2021 à 5h15 par Th.B.

Ayant brièvement effectué ses débuts au PSG samedi face à Clermont (4-0), Nuno Mendes (19 ans) pourrait être un élément incontournable du PSG à l’avenir selon un journaliste d’O Jogo.

En toute fin de mercato, Leonardo est parvenu à mener à bien une opération prioritaire de son marché estival avec le recrutement de Nuno Mendes. Certes, le profil de Theo Hernandez aurait été apprécié et le serait toujours en marge du prochain mercato estival. Cependant, le directeur sportif du PSG a finalement mis la main sur Nuno Mendes après s’être mis d’accord avec le Sporting Lisbonne pour un prêt d’une saison avec option d’achat non obligatoire fixée à 40M€. Et il se pourrait bien que Nuno Mendes soit la recrue parfaite pour le PSG.

« C’est un prodige »