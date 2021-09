Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a frappé un grand coup avec Nuno Mendes !

Publié le 11 septembre 2021 à 22h15 par Th.B.

Le PSG a su se mettre d’accord avec le Sporting Lisbonne pour le prêt de Nuno Mendes pour la totalité de la saison. Et d’après son compatriote Danilo Pereira, Leonardo ne s’est pas trompé avec le jeune international portugais de 19 ans.

Dans la dernière ligne droite du mercato estival, Leonardo est parvenu à mener à bien un dossier prioritaire de son marché, à savoir le recrutement d’un latéral gauche. Bien que Theo Hernandez ait été annoncé du côté du PSG et l’est d’ailleurs toujours en marge du prochain mercato d’été, c’est finalement Nuno Mendes qui a déposé ses valises au Paris Saint-Germain par le biais d’un prêt avec option d’achat fixée à 40M€ non obligatoire après que le PSG se soit mis d’accord avec le Sporting Lisbonne. Pour son compatriote Danilo Pereira qui le côtoie en sélection portugaise et à présent au PSG, Nuno Mendes est une bonne pioche pour le club de la capitale.

« Il va beaucoup nous aider »