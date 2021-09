Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le terrible aveu de Tebas sur le départ de Messi !

Publié le 13 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que la Liga a vu filer de nombreuses stars ces dernières années, Javier Tebas reconnaît que le départ de Lionel Messi a été le plus difficile à encaisser.

Considéré comme l'un des plus grands championnats du monde, la Liga a toutefois perdu un peu de son attrait ces dernières années. Et pour cause, la fuite des stars a fait très mal à la ligue espagnole. Entre 2017 et 2021, Neymar, Cristiano Ronaldo et même Lionel Messi sont partis ! Sans oublier les départs des entraîneurs de renom que sont Pep Guardiola, José Mourinho ou encore Zinedine Zidane. Mais Javier Tebas, président de la Liga, reconnaît que Lionel Messi lui beaucoup de regret.

«Le départ de Messi a peut-être été le plus douloureux»