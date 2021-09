Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas lâche une bombe sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 12 septembre 2021 à 10h15 par B.C.

Malgré un accord avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a finalement pas prolongé avec le club catalan et s’est engagé en faveur du PSG. Alors que l’aspect économique a été mis en avant pour justifier le départ de l’Argentin, Javier Tebas assure que les raisons sont différentes.

« Nous avions un pré-accord avec Leo pendant longtemps. Il y avait d'abord un contrat pour deux saisons, mais nous l'avons retravaillé et LaLiga ne l'a pas accepté. Puis nous avons vu que c'était impossible au vu des chiffres et que cela ne valait pas la peine d'attendre quoi que ce soit. » Il y a quelques jours, Joan Laporta justifiait le départ de Lionel Messi. Selon le président du FC Barcelone, il était impossible de conserver l’Argentin en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé. Une justification qui ne convainc pas tout le monde. Interrogé par Sport , Javier Tebas estime selon lui que le Barça avait bel et bien les moyens de retenir Lionel Messi, désormais au PSG.

« Ce n'était pas une décision économique »