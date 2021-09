Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette nouvelle énorme sortie sur le recrutement de Longoria !

Publié le 14 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

A l'origine d'un mercato très actif cet été avec l'arrivée de 12 joueurs, Pablo Longoria est une nouvelle fois encensé pour son travail.

Cet été, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé. Pablo Longoria a en effet recruté 12 joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Mais surtout, ces recrues ont immédiatement apporté un plus dans l'effectif de Jorge Sampaoli. Kevin Diaz tient ainsi à souligner le travail du président de l'OM.

«Bravo à Pablo Longoria»