Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba a pris une grande décision !

Publié le 14 septembre 2021 à 11h10 par Th.B.

Bien que le PSG aimerait s’attacher gratuitement les services de Paul Pogba en fin de saison, le milieu de terrain de Manchester United n’aurait rien décidé pour la suite de sa carrière et ne prévoirait certainement pas de régler cette question dans les prochaines semaines.

Depuis la clôture du mercato estival, le feuilleton Paul Pogba est reparti de plus belle après son départ avorté cet été. En effet, alors que son contrat à Manchester United expirera en juin prochain, le milieu de terrain des Red Devils pourrait rejoindre le PSG, qui semble être intéressé, ou le club de son choix en étant libre de tout contrat. Encore faut-il que Manchester United ne parvienne pas à un accord avec son entourage dans l’optique de prolonger son contrat. Ce qui serait une réelle possibilité selon The Athletic, Pogba n’écartant plus cette option à ce jour. Cependant, le PSG aurait toujours ses chances bien que ce feuilleton risque de s’éterniser en raison de la position adoptée par Paul Pogba et son entourage sur la question de l’avenir du champion du monde.

«Il n’a rien décidé pour le moment et certainement pas le fait qu’il signerait le contrat dans les prochaines semaines»