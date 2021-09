Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum aurait pu signer bien avant...

Publié le 14 septembre 2021 à 13h15 par La rédaction

Alors qu’il a débarqué au PSG cet été, Georginio Wijnaldum est revenu sur son été 2014 où il aurait déjà pu s’engager avec le club de la capitale.

Il est la première recrue phare de l’été parisien. Même si son nom peut être moins fringuant qu’un Lionel Messi ou Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum est l’une des très bonnes pioches du PSG. Arrivé libre de Liverpool, l’international néerlandais commence déjà à s’imposer dans l’équipe de Mauricio Pochettino. Mais s’imposer au PSG, Georginio Wijnaldum aurait pu le faire il y a longtemps… En effet, l’ancien joueur de Newcastle était déjà suivi avec insistance par le PSG après la Coupe du Monde 2014.

« A ce moment-là je n’ai pas senti une véritable envie de me faire signer »