Mercato - PSG : Leonardo avait une énorme concurrence pour Wijnaldum !

Publié le 14 septembre 2021 à 11h15 par La rédaction

Si le PSG a pris de vitesse le FC Barcelone dans les derniers instants pour Georginio Wijnaldum, d’autres clubs étaient intéressés par l'international néerlandais : le Bayern Munich et l’Inter Milan.

Quelques semaines après la fin du mercato, le PSG peut se satisfaire du travail effectué. 6 recrues de choix, des coups intelligents, mais surtout une équipe bâtie pour aller enfin chercher la Ligue des Champions. Il faut dire que dès le début, Leonardo avait annoncé la couleur. Malgré l’intérêt prononcé du FC Barcelone qui avait quasiment bouclé le dossier, le PSG s’est immiscé dans la course pour Georginio Wijnaldum, avec succès. Surtout que la concurrence ne s’arrêtait pas au Barça…

Le Bayern Munich et l’Inter Milan étaient à l’affût pour Wijnaldum