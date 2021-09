Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort colossal déjà bouclé par Laporta ?

Publié le 14 septembre 2021 à 10h00 par D.M.

Le FC Barcelone serait parvenu à trouver un terrain d'entente avec Dani Olmo. Le joueur du RB Leipzig pourrait faire son retour en Catalogne cet hiver, ou alors lors du prochain mercato estival.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes il y a quelques semaines, Joan Laporta aurait déjà la tête tournée vers les prochaines sessions de transferts. Et selon la presse espagnole, un joueur intéresserait fortement le FC Barcelone. Formé à la Masia et aujourd’hui sous contrat avec le RB Leipzig, Dani Olmo ne laisse pas insensible les responsables catalans à l’instar de Mateu Alemany, directeur du football : « I l pourrait être l'un des noms. Le Barça doit être attentif au marché ». Et dans ce dossier Olmo, les négociations seraient bien avancées entre les deux parties.

Accord total trouvé avec Dani Olmo