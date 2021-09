Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle pépite africaine en approche ?

Publié le 14 septembre 2021 à 13h00 par Th.B.

De par son partenariat avec l’institut Diambars qui a déjà permis à l’OM de mettre la main sur Bamba Dieng, Pablo Longoria serait sur le point de boucler l’arrivée de Mikael Ngor Faye (17 ans) selon le président du club sénégalais.

Après un prêt qui s’est avéré concluant pour les dirigeants de l’OM, Bamba Dieng (21 ans) a définitivement signé en toute fin de saison dernière et a d’ores et déjà justifié la décision de Pablo Longoria de lui faire confiance avec son doublé face à l’AS Monaco samedi soir (2-0) )à la pointe de l’attaque en l’absence d’Arkadiusz Milik et de Dimitri Payet. L’OM était parvenu à boucler cette opération grâce à son partenariat avec l’Institut Diambars. Et il se pourrait bien qu’une nouvelle affaire soit sur le point d’être effectuée entre les président de l’OM et du club sénégalais.

Après Dieng, une nouvelle arrivée en provenance de Diambars ?