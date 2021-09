Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Coup de tonnerre pour cette star d'Ancelotti !

14 septembre 2021

Alors qu'il avait été nommé capitaine du Real Madrid suite au départ de Sergio Ramos, Marcelo pourrait bien quitter la capitale espagnole à l'occasion du prochain mercato hivernal.

Une page s’est tournée au Real Madrid cet été. Présent à la Casa Blanca depuis 2005, Sergio Ramos a pris la direction du PSG. Au sein du club depuis 2007, Marcelo a hérité du brassard de capitaine. Doublure de Ferland Mendy sous les ordres de Zinédine Zidane, le joueur brésilien espérait récupérer sa place et obtenir plus de responsabilités avec Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur. Sous contrat jusqu’en 2022, Marcelo avait prévu d’honorer son engagement jusqu’au bout avant de, possiblement, changer d’air. Mais son avenir au Real Madrid pourrait prendre fin plus tôt que prévu.

Un départ cet hiver pour Marcelo ?