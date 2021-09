Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette star d'Ancelotti a déjà fixé la date de son départ !

Publié le 7 septembre 2021 à 21h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Marcelo aurait les idées claires quant à son avenir. Malgré son très faible temps de jeu, le latéral gauche brésilien souhaiterait disputer cette dernière saison avec le Real Madrid avant de partir librement dans un autre club.

Alors qu'il lui reste moins d'un an de contrat avec le Real Madrid, Marcelo n'a pas quitté le club cet été, et ce, malgré la grosse concurrence à son poste avec Ferland Mendy et David Alaba. Sachant que le mercato turc n'a pas encore fermé ses portes, le latéral brésilien aurait pu rebondir dès maintenant du côté de Fenerbahçe. En effet, comme l'a indiqué Milliyet , les Canaris Jaunes en pinceraient toujours pour Marcelo et envisageraient de retenter leur chance pour le recruter. Toutefois, à en croire AS , cela ne devrait pas se faire cet été pour plusieurs raisons.

Marcelo veut honorer son contrat avant de relever un nouveau défi