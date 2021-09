Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Romeyer sur la vente de l'ASSE !

Publié le 14 septembre 2021 à 12h00 par D.M.

Président du Directoire, Roland Romeyer a fait le point sur la vente de l'ASSE. Le dirigeant espère boucler ce dossier avant le mois de janvier.

Le processus de vente de l’ASSE avance. A en croire Daniel Riolo, le club stéphanois serait même déjà vendu. Selon lui, si les Verts n’ont pas encore officialisé cette vente c’est parce que Bernard Caïazzo, l’une des deux têtes pensantes de l’ASSE, voudrait conserver son siège au conseil de la LFP : « Le club est en vente, quasiment vendu. Là c'est vendu, tout est en place, il faut juste que Bernard Caïazzo trouve le moyen de garder sa place au conseil de la LFP et après c'est vendu. La saison va être ennuyeuse avec pour seul objectif de se sauver, pour que la vente puisse se mettre en place et que le repreneur puisse décider avec qui il va continuer. Le contrat de Claude Puel arrive à son terme, il pourra choisir s'il veut continuer avec lui ou pas ». Président du Directoire, Roland Romeyer a confirmé que les négociations sont avancées. Il espère boucler ce dossier avant le début du mois de janvier.

« Je souhaiterais que ça se fasse avant la fin de cette première partie de saison »